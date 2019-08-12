Türk-İş ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuda zam görüşmelerinde anlaşma sağladı!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la bir araya geldi. 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşme görüşmesi yapıldı.

Hükümet ve kamu işçileri arasındaki zam pazarlığı bugün de devam etti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşmeleri için Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı görüşmeye çağırdı.

BAKAN SELÇUK VE TÜRK-İŞ BAŞKANI BİR ARAYA GELDİ

Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu iki gün önce 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlanmaması üzerine üç aşamadan oluşan eylem kararı almıştı.

MAAŞI 3500 TL'DEN AZ OLANLARA 150 TL İYİLEŞTİRME

Türk-İş ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşme görüşmesinden anlaşma çıktı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+yüzde 4, 2020 için yüzde 3+ yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ

Türk-İş, en düşük ücretin 3 bin 500 liraya yükseltilmesini, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.