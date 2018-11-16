16 Kasım 2018, 14:12
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Kamufle 90'S Hip – Hop Müziğini Geri Getirdi!

Kamufle 90

Yeni nesil Türkçe Rap'in başarılı temsilcilerinden Kamufle, yeni single'ı Abe Bilader ile müzikseverleri 90'lı yıllara götürüyor!

Müzik kariyerinde kendine özgü yorumu ve müziğindeki sound'u ile her zaman fark yaratan, rap müziği funky- jazz tınılarla harmanlayıp dinleyicilere sunan Kamufle, Sony Music & Basemode Records etiketiyle yayımlanan yeni şarkısı Abe Bilader'le özellikle 90'lı yılların rap müziğini dinleyicilere yeniden tattırıyor. Bestesi ve aranjesi Burak Demir imzası taşıyan şarkının mix – mastering işlemleri Buğra Kunt tarafından Studio BK'da yapıldı.

"Abe Bilader" video klibiyle de dinleyicileri eğlendirecek!

Mustafa Gürbüz'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, "Ayben", "Aga – B", "Sokrat ST", "Zen – G", "Dj Hırs" gibi ünlü rap müzisyenlerinin de yer aldığı Abe Bilader'in video klibi şimdi Basemode Records YouTube kanalında sizlerle!

Mustafa Gürbüz,Sony
16 Kasım 2018 Cuma 14:12