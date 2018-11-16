Kamufle 90'S Hip – Hop Müziğini Geri Getirdi!

Müzik kariyerinde kendine özgü yorumu ve müziğindeki sound'u ile her zaman fark yaratan, rap müziği funky- jazz tınılarla harmanlayıp dinleyicilere sunan Kamufle, Sony Music & Basemode Records etiketiyle yayımlanan yeni şarkısı Abe Bilader'le özellikle 90'lı yılların rap müziğini dinleyicilere yeniden tattırıyor. Bestesi ve aranjesi Burak Demir imzası taşıyan şarkının mix – mastering işlemleri Buğra Kunt tarafından Studio BK'da yapıldı.

"Abe Bilader" video klibiyle de dinleyicileri eğlendirecek!

Mustafa Gürbüz'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, "Ayben", "Aga – B", "Sokrat ST", "Zen – G", "Dj Hırs" gibi ünlü rap müzisyenlerinin de yer aldığı Abe Bilader'in video klibi şimdi Basemode Records YouTube kanalında sizlerle!