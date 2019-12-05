Haberler » Güncel » Kamulaştırma parasını alamadığını iddia etti, kendini yakmak istedi - Haber

Kamulaştırma parasını alamadığını iddia etti, kendini yakmak istedi

SAMSUN'da yaşayan H.B, üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

05.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:29Kamulaştırma parasını alamadığını iddia etti, kendini yakmak istedi

SAMSUN'da yaşayan H.B, üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. tarafından ikna edilen kişi, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçesi 56'lar mevkisinde bulunan DSİ 7'nci Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. Salıpazarı ilçesinde yapılması planlanan baraj inşaatı nedeniyle evinin kamulaştırıldığını ve bunun karşılığında parasını almadığını iddia eden H.B., benzin bidonuyla müdürlüğün önüne geldi. Üzerine benzin döken H.B., bağırmaya başlayınca çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen müzakereci polisler tarafından ikna edilen kişi, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.



İlkadım, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28 İSTANBUL HAVALİMANI'NDA, YENİ "ÖZEL YOLCU SALONU" HİZMETE GİRDİ - Haber
12:28 Bilecik'te haber alınamayan lise öğrencisi Adana'da bulundu - Haber
12:28 Yusufeli Barajı ve HES'in güncel görüntüleri paylaşıldı - Haber
12:23 Erzincan'da Öğretmen Gelişim Atölyeleri devam ediyor - Haber
12:23 Sivas Belediyesi'nin yeni temizlik araçları hizmete alındı - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Caniyle karşı karşıyayız - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 12:31:39