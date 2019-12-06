Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor

Araştırmacı Adil Gür, Türk-İş Genel Kurulu'nda göçmenlerle ilgili sunum yaptı. Gür'ün araştırmasına göre Suriyeli göçmenlerin yüzde 44'ü oluşturulacak Güvenli Bölge'ye gitmeyeceğini bildirdi. Yüzde 30'u da "Belki giderim, belki gitmem" yanıtını verdi.

Araştırmaya göre Suriyeliler Türkiye'ye ekonomik nedenlerle geldiklerini belirtiyor. "Ülkenize yeniden dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna 4 göçmeden biri "Dönmek istiyorum" yanıtını verdi. Yüzde 40'ı ise "Ben ülkeme dönmek istemiyorum" dedi. "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık verirse Türkiye'de kalır mısınız?" sorusuna yüzde 44'ü "Kalırım" yanıtını verdi. Buna karşın yüzde 23'ü ise bu soruyu "Ne olursa olsun ben ülkeme dönmek istiyorum" diye yanıtladı.

SURİYELİLER AVRUPA'YA GİTMEK İSTEMİYOR

"Avrupa'ya ya da başka ülkeye gider misiniz?" sorusuna ezici çoğunluk "Hayır, gitmem" yanıtı verdi. "Türkiye'de ailenizden kimler var?" sorusu üzerine Suriyelilerin neredeyse tamamı ailesiyle yaşadığını bildirdi. Suriyelilerin dışındaki göçmenler ise daha çok ailesi olmadan Türkiye'de yaşıyor.

TÜRKİYE'DE MUTLULAR

"Türkiye'de mutlu musunuz?" sorusuna yüzde 85 "Türkiye'de yaşamaktan mutluyuz" yanıtını vererek memnuniyetlerini dile getirdi. "Türkiye'de kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna ise neredeyse yüzde 100'e yakın oranda "Güvende hissediyoruz" karşılığı geldi.

SURİYELİLER, SOKAKTAKİ VATANDAŞTAN DAHA MEMNUN

Göçmenler Türkiye'de geleceklerinin çok iyi olacağını da düşünüyor. "Kötü olacak" diyenler yüzde 10'un altında kaldı. Devletin yaklaşımından, sağlık hizmetinden memnun olanların oranı yüzde 85'lere ulaşıyor. Gür, "Sokaktaki vatandaş bu kadar memnun değil" dedi.

MÜLTECİLERİN YÜZDE 44'Ü DÖNMEK İSTEMİYOR

Araştırma, Türkiye'de yaşamaktan memnun olan Suriyelilerinin oranının yüzde 81,4 olduğunu ortaya koydu. Araştırmada Suriyelilere "Güvenli Bölge oluşturulması halinde Suriye'ye döner misiniz?" diye de soruldu. Soruya yüzde 44 "Gitmem" cevabını verirken yüzde 30 "Belki giderim, belki gitmem" yanıtını verdi.

Gür, Türkiye'de kalma süresi uzadıkça ülkelerine dönme isteğinin düştüğüne de dikkat çekti. Araştırmaya göre, "Hayatımdan memnunum, geçiniyoruz" diyenlerin oranı da yüksek. "Zor durumdayım" diyenler sadece yüzde 10. Araştırmaya göre büyük bölümü Suriyeliler olan göçmenler ortalama 2 bin liranın altında rakamlarla geçinmeye çalışıyor. Buna karşın hayatlarından memnun olduklarını dile getiriyorlar.

"500 BİN ÇOCUK DOĞDU"

Mültecilerin çocuklarının büyük bir bölümü okula gidiyor. Okula gitmeyen çocuk oranı yüzde 8. Her iki haneden birisinde Türkiye'de doğan çocuk var. Öyle ki 500 bin civarında Türkiye'de doğan çocuk bulunuyor. Araştırmada göçmenlere "Türkçe biliyor musunuz?" diye de soruldu. Türkçe bilenlerin oranının yüzde 60'ların üzerine çıktığı belirlendi.