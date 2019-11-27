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Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen dosyada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Taner...

Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen dosyada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Taner Kılıç'ın örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

27.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:39
Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen dosyada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Taner Kılıç'ın örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanıklardan Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran Nejat Taştan ve Veli Acu'nun örgüte üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle hapsini isteyen savcı, 5 sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi.
Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen dosyada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Taner...

Günal Kurşun, Taner Kılıç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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