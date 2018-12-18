Kamuran Akkor'dan Eğlenceli Yılbaşı Konseri!

Akkor, 23 Aralık Pazar akşamı Gayrettepe KATS Sahne'de, kulakların pasını silecek.

Türk müziğinin sevilen sesi Kamuran Akkor'dan sevenlerine eşsiz bir müzik ziyafeti! Akkor, hem koroyu idare ettiği, hem de konuk sanatçı olarak katılacağı konserde, hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Kamuran Akkor'un birbirinden özel şarkıları seslendireceği eğlenceli yılbaşı konseri, 23 Aralık Pazar günü saat 17:00'da Gayrettepe KATS Sahne'de!

Konserin biletleri Gayrettepe KATS Sahne gişesi ve Biletix'te!

Kaynak: Bültenler