Kamuran Akkor Ve Onur Şenay'ın Tiyatrosu

Ünlü Türk müziği yorumcusu Kamuran Akkor'un, başarılı oyuncu Onur Şenay ile kurduğu Gayrettepe KATS Sahne, sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor!
4. yıllarında İsmet Küntay ödülü ile başarısı taçlanan Gayrettepe KATS Sahne, sezon boyunca repartuarına yeni oyunlar eklemeye devam ediyor.
2018 – 2019 sezonu da dopdolu!
Yoğun ilgi gören 'Paket Servis', 'Patron', çocukların bayıldığı 'Fareli Köyün Kavalcısı' oyunlarına ev sahipliği yapan Gayrettepe KATS Sahne, şimdi de Yunus Günçe'nin yazıp yönettiği 'Karı Koca İşleri' oyunu ile güldürecek.
GAYRETTEPE KATS SAHNE KASIM AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
29 Kasım Perşembe/ Karı Koca İşleri – Gayrettepe KATS Sahne 20:30
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:53