Kamuran Akkor ve Onur Şenay'ın Tiyatrosu Dopdolu!

4. yıllarında İsmet Küntay ödülü ile başarısı taçlanan Gayrettepe KATS Sahne, sezon boyunca repartuarına yeni oyunlar eklemeye devam ediyor.
2018 – 2019 sezonu da dopdolu!
Yoğun ilgi gören 'Paket Servis', 'Patron', çocukların bayıldığı 'Fareli Köyün Kavalcısı' oyunlarına ev sahipliği yapan Gayrettepe KATS Sahne, şimdi de Yunus Günçe'nin yazıp yönettiği 'Karı Koca İşleri' oyunu ile güldürecek.
GAYRETTEPE KATS SAHNE ARALIK AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
5 Aralık Çarşamba – Karı Koca İşleri – Duru Tiyatro- 20:00
6 Aralık Perşembe – Patron – Duru Tiyatro – 20:00
7 Aralık Cuma – Patron – Gayrettepe KATS Sahne – 20:00
11 Aralık Salı – Karı Koca İşleri – Gayrettepe KATS Sahne – 20:00
11 Aralık Salı – Paket Servis – Barış Manço Kültür Merkezi – 20:00
12 Aralık Çarşamba – Patron – Gayrettepe KATS Sahne – 20:00
13 Aralık Perşembe – Manukyan – Gayrettepe KATS Sahne – 20:00
14 Aralık Cuma – Paket Servis – Gayrettepe KATS Sahne – 20:00
16 AralıkPazar – Fareli Köyün Kavalcısı - Gayrettepe KATS Sahne – 12:00
24 Aralık – Pazartesi – Patron – Eskişehir – 20:00
Yunus Günçe,Aralık
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:13