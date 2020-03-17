Kamuya 316 şehit yakını, gazi ve yakını atandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atandığını bildirdi.
17.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:56
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, atamaların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştiğini belirtti.
Atamayla 316 şehit yakını, gazi ve yakınına 49 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini bildiren Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Atamaların 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünden bir gün önce gerçekleştirilmesi, durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız."
Atama sonuçları saat 17.00 itibarıyla "https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama" sitesinde yayımlandı.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, atamaların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştiğini belirtti.
Atamayla 316 şehit yakını, gazi ve yakınına 49 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini bildiren Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Atamaların 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünden bir gün önce gerçekleştirilmesi, durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız."
Atama sonuçları saat 17.00 itibarıyla "https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama" sitesinde yayımlandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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