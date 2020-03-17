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Kamuya 316 şehit yakını, gazi ve yakını atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Atamaları yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter aracılığıyla gerçekleştirdik" dedi.

17.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:14
Kamuya 316 şehit yakını, gazi ve yakını atandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Atamaları yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter aracılığıyla gerçekleştirdik" dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi

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