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Kamuya Açık Alanlar İlaçlandı

Kırıkkale Belediyesi okul,camiler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarını olası salgın hastalıklarına karşı artırdı.

12.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:49
Kamuya Açık Alanlar İlaçlandı

Kısa bir süre önce gerçekleştirdiği dezenfeksiyon amaçlı ilaçlama çalışmalarını tekrarladı.

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI SIKLAŞTIRILDI

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama Birimi, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda titizlikle sürdürüyor. Son olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin daha hijyenik koşullarda eğitim dönemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla okullarda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı camiler, toplu alanlar ve servislerde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdi.

KAPSAMLI ÇALIŞMA

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada "halkın yoğun olarak kullandığı ve hastalıkların bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu başta okullarımız olmak üzere, camiler, servis araçları, parklar düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışmalarını yaşanan salgın hastalık nedeni ile sıklaştırdık. Bu yıl ikinci kez kapsamlı bir şekilde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu çalışma ile virüs ve bakterileri ortamdan uzaklaştırılması ve yok edilme çalışmalarını kapsıyor. Ekiplerimiz özelliklecamilerde hali, ayakkabılık, tuvalet, abdesthanelerde, okulların sınıfları ve tuvaletlerinde dezenfekte çalışmaları yapıldı" dedi.

TEDİRGİNLİĞE GEREK YOK

Halkımızın tedirginliğe kapılmamasının istendiği açıklamada, Kırıkkale Belediyesinin ilgili ekiplerinin düzenli olarak ilaçlama çalışmalarının devam ettirdiğini, Sağlık Bakanlığının açıklamalarının takip edilerek özellikle vatandaşların ellerin yıkanmasına önem vermeleri ikametlerinde hijenik koşulların sağlanması yönünde uyarıda bulunuldu.+

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Kırıkkale, Güncel

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