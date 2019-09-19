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Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyeye sevk edildi

Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyeye sevk edildiANKARA - Ankara'da 1 milyar liralık sahte faturalarla kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan 23 çete üyesi adliyeye sevk edildi.

19.09.2019 12:01
Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyeye sevk edildi
ANKARA - Ankara'da 1 milyar liralık sahte faturalarla kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan 23 çete üyesi adliyeye sevk edildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 milyar liralık naylon fatura düzenleyerek devleti yaklaşık 200 milyon zarar uğratan 13 farklı firmanın şirket yöneticileri, çalışanları ve 3 mali müşavirinde aralarında bulunduğu, 3'ü kadın olmak üzere 23 çete üyesi adliyeye sevk edildi.
Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyeye sevk edildi

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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