Kamyon 3 otomobili biçti: 3 ağır yaralı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobili biçti. Feci kazada 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, gece geç saatlerinde ilçenin Şirinkuyu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet S. hakimiyetindeki 63 EB 429 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobili önüne katarak ezdi. Meydana gelen kazada demir yığınına dönen araçlarda sıkışan Mehmet Temur
ve yanında bulunan Şerif Uçar ve ihsan Temur itfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı otomobilden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Mevlüt Bayraktar/İHA)
Kaynak: İHA
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