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Kamyon alev alev yandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kireç işletmesinde alev alev yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

28.07.2019 13:40
Kamyon alev alev yandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kireç işletmesinde alev alev yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, kireç işletmesinde Ayhan Saygılı yönetimindeki 48 DN 032 plakalı kamyondan kokular gelmeye başlayınca sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Yapılan ilk tespitte elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
(Bekir Tosun/İHA)

Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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