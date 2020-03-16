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Kamyon altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, motosikletiyle çarptığı kamyonun altında kalan sürücü Ali Ekici (43) hayatını kaybetti.

16.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:12
Kamyon altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, motosikletiyle çarptığı kamyonun altında kalan sürücü Ali Ekici (43) hayatını kaybetti.

Kaza, Tosmur Mahallesi D-400 karayolu üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Antalya yönüne giden Okan Y.'nin kullandığı 07 PC 002 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen Ali Ekici'nin kullandığı 07 US 739 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayarak kamyonun altında kalan kaskı takılı Ali Ekici, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kamyon sürücüsü Okan Y.'yi gözaltına aldı. Ali Ekici'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kamyon sürücüsünün polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ali Ekici, Antalya, Alanya, Polis, Güncel

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