Kamyon bariyere çarparak devrildi

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan kamyon devrildi.

Kamyon bariyere çarparak devrildi
22.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:04
Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yaralanmadan atlatırken, devrilen kamyon Alanya-Antalya Karayolunun uzun süre araç trafiğine kapanmasına neden oldu.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Alanya istikametinden gelip Antalya istikametine gitmekte olan Nimet Kılınç'ın kullandığı 07 JZ 781 plakalı kapalı kasa kamyonun, Manavgat Sorgun-Otogar Köprülü kavşağı çıkışında bariyerlere çarptıktan sonra devrilmesi sonucunda meydana geldi. Araç sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, yoldan geçmekte olan diğer sürücülerin de yardımıyla araçtan çıktı.

Kaza yapan araç, köprülü kavşağın Antalya istikametinde sağ şeridin trafiğe kapanmasına neden olurken, trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten verildi. Aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Köprülü, Araç, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Sisi’nin tehdidi sonrası ABD’den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Bankalar, 1 Temmuz’dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Haberler››3. Sayfa››Kamyon bariyere çarparak devrildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:30: Denizli'de El Kaide operasyonu: 1 tutuklama - Haberler 17:29: Denizli'de DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler 17:28: Üvey babasının öldürdüğü küçük Alperen toprağa verildi - Haberler 17:23: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 122 bin 261'e ulaştı - Haberler 17:23: Biri çocuk iki kişinin yaralandığı kaza kamerada - Haberler 17:16: Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü - Haberler 17:06: İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir 17:06: İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir - Haberler 15:56: Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı 15:25: Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu