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Kamyon buzlanma nedeniyle devrildi, şoför yaralandı

BOLU'da, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilen çimento hammaddesi yüklü kamyonun şoförü Remzi Ayhan, yaralandı.

24.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:32Kamyon buzlanma nedeniyle devrildi, şoför yaralandı

BOLU'da, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilen çimento hammaddesi yüklü kamyonun şoförü Remzi Ayhan, yaralandı. Araçta sıkışan Ayhan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Dadıç köyü mevkisinde meydana geldi. Remzi Ayhan yönetimindeki 14 DJ 121 plakalı çimento hammaddesi yüklü kamyon, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Dere yatağına düşmeden duran kamyonun şoförü Remzi Ayhan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ekipleri, kamyonda sıkışan Ayhan'ı ön camı kırarak kurtardı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Remzi Ayhan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Remzi Ayhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyon, vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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