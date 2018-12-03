Kamyon Çaldı, Kovalamaca Sonunda Yakalandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:09



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:09

AKSARAY-Ankara Karayolu üzerinde polis tarafından durdurulan kamyonun sürücüsü, araçtan atlayıp kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan ve kamyonu Ankara'da çaldığı belirlenen Necdet Gökka (32), tutuklandı.Olay, dün saat 23.00 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Polis, 06 AY 3642 plakalı kamyonu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durdurdu. Kamyon sürücüsü Necdet Gökka, bu sırada araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda Gökka, yakalandı. Kovalamaca sırasında düşerek yaralandığı belirlenen Necdet Gökka, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma olay yerine inceleme ekiplerin incelemesinde ise Ankara'da kamyonun sağ camının kırılarak kapısının açıldığı ve düz kontak yöntemi ile çalındığı tespit edildi.Gözaltına alınan Gökka'nın kamyon hırsızlığından sabıkası olduğu ve basit yaralama suçundan arandığı öğrenildi. İfadesi tamamlanan Necdet Gökka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Aksaray