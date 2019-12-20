Haberler » Güncel » Kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi (2) - Haber

Kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAMuğla'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu Savaş Çulha (39) ile eşi Fatma Çulha'nın (32) hayatını kaybettiği trafik kazası, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

20.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:36 Kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu Savaş Çulha (39) ile eşi Fatma Çulha'nın (32) hayatını kaybettiği trafik kazası, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Seferiye Menteş (44) yönetimindeki kamyonun, kavşağa giren Savaş Çulha'nın kullandığı otomobile çarpması ve metrelerce sürüklemesi yer aldı. Çarpışmanın ardından toz bulutu oluşması dikkat çekti.

Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarılan kamyon sürücüsü Seferiye Menteş tutuklandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,



Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52   Dolmuş şoförlerinden yol kapatma eylemi - Haber
18:52   Afyonkarahisar'da tarihi olduğu değerlendirilen heykel ve sikkeler ele geçirildi - Haber
18:52   Bilecik'te güvercin hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Haber
18:51   Yavuz Yılmaz adına hatıra ormanı oluşturuldu - Haber
18:50   Maliyetler Türk armatörleri yabancı bayrağa yönlendiriyor - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 18:58:27