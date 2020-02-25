Kamyon çarpan otomobilin sürücüsü Merve öldü, babası yaralandı

ANKARA'da kontrolden çıkan kamyonun arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Merve Kısakol (25) öldü, babası Vedat Kısakol yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzerindeki Çubuk Barajı Köprüsü'nde meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki 06 FP 7036 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önde giden Merve Kısakol'un kullandığı 06 BL 1429 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında yamaca çarparak durdu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Merve Kısakol ve babası Vedat Kısakol, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ankara Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Merve Kısakol, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mustafa A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.