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Kamyon damperi elektrik hatlarını kopardı, facia ucuz atlatıldı

ADAPAZARI'nda, kamyonun kaldırılan damperinin elektrik hatlarını koparması, faciaya yol açıyordu.

16.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:32Kamyon damperi elektrik hatlarını kopardı, facia ucuz atlatıldı

ADAPAZARI'nda, kamyonun kaldırılan damperinin elektrik hatlarını koparması, faciaya yol açıyordu. Kamyonu saran alevler, sokakta bulunan binalara doğal gaz dağıtımını sağlayan kutuya da sıçradı. Kutudan yayılan doğal gazın da alev alması ile binanın dış cephesi ve çatısı da hasar gördü. Sokaktaki doğal gaz akışı kesilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Bugün akşam saatlerinde, Hızırtepe Mahallesi'nde kamyonun kaldırılan damperi kaldıran kamyon elektrik hatlarını kopardı. Kamyon elektrik hatlarından düşen kıvılcımlarla bir anda alev topuna döndü. Alevler sokakta bulunan binalara doğal gaz dağıtımını sağlayan kutuya da sıçradı. Kamyon ve doğal gaz dağıtım kutusundan yayılan alevler yanında bulunan binaya da sıçradı. Sürücü araçtan inerek canını kurtarırken, verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi geldi. Doğal gaz dağıtım şirketi sokağa doğal gaz akışını keserken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler kamyon, sokak ve binadaki yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında kamyon ve binanın dış cephesi ve çatısında hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Adapazarı, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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