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Kamyon damperinin lastikleri yandı

KARABÜK'te, kamyonun damperinin lastikleri tutuştu.

30.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:21
Kamyon damperinin lastikleri yandı

KARABÜK'te, kamyonun damperinin lastikleri tutuştu. Sürücü, aracın çekicisini damperden ayırırken, itfaiye ekipleri yanan lastikleri söndürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Karabük- Ankara karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi.  Karabük istikametine giden İsmail Çalış idaresindeki 41 TT 560 plakalı kamyonun damperinin sağ arka lastikleri tutuştu. İsmail Çalış lastiklerin yandığını görünce yol kenarında aracı durdurarak, çekici ile damperi birbirinden ayırdı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi damperin yanan lastiklerini söndürdü. Yangında damperin lastikleri yanarken, tutanak tutuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Karabük, Ankara, Güncel
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