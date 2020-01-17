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Kamyon devrildi: 2 yaralı

Kayseri'de virajı alamayarak devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

17.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:27
'de virajı alamayarak devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Kayseri- kara yolu Mahallesi'nde şehir merkezine giden Murat Yardımcı yönetimindeki 38 AF 690 plakalı kamyon, virajı alamayarak yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile kamyonda bulunan Hüsamettin Keleş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayı gören Peruze Layıkel, Adana'dan misafir olarak Kayseri'ye geldiğini belirterek, "Önce yolun kenarındaki korkuluk uçtu. Sonrasında kamyon ve kasadaki çamaşır makinesi uçtu." dedi.
Ümmügülsüm Elver ise kazayı yemek yediği sırada gördüğünü ve evden çıkıp yaralılara yardım ettiklerini aktardı.
Kamyon devrildi: 2 yaralı

Hisarcık, Erciyes, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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