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Kamyon devrildi sürücü yaralandı, kardeşi öldü

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu Ümit Süren (33) yaşamını yitirdi, sürücü kardeşi Ünal Süren ağır yaralandı.

28.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:02
Kamyon devrildi sürücü yaralandı, kardeşi öldü

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu Ümit Süren (33) yaşamını yitirdi, sürücü kardeşi Ünal Süren ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Korkuteli'ne bağlı Söğütçük Mahallesi yakınlarında Korkuteli- Antalya yolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Ünal Süren yönetimindeki 09 EL 801 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Ünal Süren ağır yaralanırken, aynı araçtaki kardeşi Ümit Süren (33) yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ünal Süren Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ümit Süren'in cansız bedeni ise morga konuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Korkuteli, Antalya, Güncel

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