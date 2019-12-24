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Kamyon ile elektrikli bisiklet çarpıştı 2 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Çoban Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaraladı.

24.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:49 Kamyon ile elektrikli bisiklet çarpıştı 2 yaralı
DÜZCE(İHA) – merkez Çoban Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaraladı.

Kaza saat 14: 30 sıralarında Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Elektrikli bisiklet ile kamyonun karıştığı kazada, elektrikli bisiklette bulunan N. A. ile A. A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmalarının ardından yaralı 2 şahsı Atatürk Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına aldılar. Kazazedelerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza esnasında olay yerinden geçen Düzce Belediye Başkanı Celal Kasapoğlu yaralıların başından bir an olsun ayrılmayarak, yaralılar hakkında sağlık ekiplerinden bilgi aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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