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Kamyon ile kamyonet çarpıştı, biberler yola saçıldı

BURSA'nın İznik ilçesinde, kamyon ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı.

17.09.2019 18:30Kamyon ile kamyonet çarpıştı, biberler yola saçıldı
BURSA'nın İznik ilçesinde, kamyon ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı. Kazada, kamyonda yüklü kırmızı biberler, yola saçıldı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, İznik'in Çerkeşli mevkisinde meydana geldi. Yahya Akbıyık (35) yönetimindeki 16 ABE 458 plakalı kırmızı biber yüklü kamyon, karşı yönden gelen Ahmet Yıldırım'ın kullandığı 54 YH 774 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler Yahya Akbıyık ve Ahmet Yıldırım yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada Yahya Akbıyık'ın kamyonunda bulunan, kasalar içindeki kırmızı biberler, yola saçıldı. Araçların kaldırılıp, biberlerin temizlenmesiyle bir süre kapalı kalan yol, yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ahmet Yıldırım, İznik, Güncel

Kaynak: DHA

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