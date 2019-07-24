Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza saat 20.00 sıralarında Karabük Bartın yolu Ovacuma mevkiinde meydana geldi. Karabük'ten Bartın yönüne giden Metin Özenir idaresindeki 78 SL 916 plakalı tomruk yüklü kamyon, karşı yönden gelen Salih Altunöz idaresindeki 14 BL 542 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Fatma Çelebi (45) ve kızı Nihal Çelebi (24) sıkıştıkları otomobilde hayatlarını kaybederken, Ali Çelebi (48) ve Salih Altunöz yaralandı. Olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve polis ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Safranbolu itfaiyesi, UMKE ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ali Çelebi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından cesetler Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Çelebi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kamyon sürücüsü Metin Özenir, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYORKARABÜK, (DHA) -