Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kamyon ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyonla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

26.09.2019 09:11Kamyon ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyonla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Ö. idaresindeki 06 FF 1027 plakalı kamyon, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 05 DF 333 plakalı traktörle çarpıştı. Olay yerine 112 acil servis ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar 112 sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü M. Ö. ile traktördeki R. A. ve S. A. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Keskin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:02 Taksim'de zabıtadan dilenci operasyonu
10:01 Bursa'da can pazarı.. Temizlikçiler yola savruldu, sürücü sıkıştı
09:56 İstanbul'da cadde ve sokaklarda "drift" terörü kamerada
09:54 15 Temmuz şehidi yakınının FETÖ hassasiyeti
09:52 Gazeteci Levent Uysal'ı vuranlar yakalandı
09:49 Bursa'da seyir halindeki TIR'ın konteyneri yola fırladı... O anlar kamerada
09:46 Alzheimer hastası üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti