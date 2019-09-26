Haberler » Güncel » Haber

Kamyon ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyonla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

26.09.2019 09:20Kamyon ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyonla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Ö. idaresindeki 06 FF 1027 plakalı kamyon, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 05 DF 333 plakalı traktörle çarpıştı. Olay yerine 112 acil servis ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar 112 sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü M. Ö. ile traktördeki R. A. ve S. A. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerin olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Hasan Ay/İHA)

Kırıkkale, Keskin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:01 Melikgazi'de 99 dairelik konutların temeli yarın atılacak
10:00 "Türk iş dünyasıyla ortaklık yapmaya çok istekli olduğumuzu söylemek istiyorum"
10:00 80 yaşında öğrenci oldular, gençlere taş çıkarttılar
10:00 Tellere takılıp, yaralanan karacaya tedavi
09:59 El yapımı kaşıklar tüm dünyaya satılıyor
09:59 Sultangazi'de çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı
09:58 Edirne'de 31 düzensiz göçmen yakalandı