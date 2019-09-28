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Kamyon kasası sel sularında böyle sürüklendi

Kamyon kasası sel sularında böyle sürüklendi Borçka'daki selin sürüklediği kamyon kasası Hopa'ya işte böyle ulaştıARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.

28.09.2019 11:00
Kamyon kasası sel sularında böyle sürüklendi
Borçka'daki selin sürüklediği kamyon kasası Hopa'ya işte böyle ulaştı
ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.
Borçka-Hopa Karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, dere sularının taşması sonucu dere sularına kapılan bir kamyon kasası Borçka'ya 26 km mesafedeki Artvin'in sahil ilçesi Hopa'ya kadar ulaştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kamyon kasası sel sularında böyle sürüklendi

Artvin, Borçka, Hopa, Genel

Kaynak: İHA

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