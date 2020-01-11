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Kamyon kasasında 41 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerince kontrol noktasında durdurulan kamyonda yapılan aramada kasada Suriye ve Kuveyt uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı.

11.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:54Kamyon kasasında 41 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın ilçesinde, polis ekiplerince kontrol noktasında durdurulan kamyonda yapılan aramada kasada ve uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Söke'den Kuşadası'na gelen 09 JH 334 plakalı kamyonun kasasında kaçakların bulunduğu ihbar üzerine harekete geçti. Dün akşam polis ekiplerince takibe alınan kamyon, ilçe girişinde kontrol noktasında durduruldu. Aracın kasasında yapılan aramada, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye ve Kuveyt uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kamyonet sürücüsü M.D. ise göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı.



Kuşadası, Kuveyt, Suriye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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