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Kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı.

08.10.2019 11:44Kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozluk ilçesinin Ağaçlık köyü kırsalında durdurulan, üzeri brandayla kapalı kamyonda 41'i Afganistan, 16'sı Bangladeş ve 13'ü Pakistan uyruklu 70 düzensiz göçmen ile bir organizatör yakalandı.
Gözaltına alınan organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.
Yakalanan düzensiz göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma, Batman, Kozluk, Güncel

Kaynak: AA

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