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Kamyon kasasında 78 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kamyon kasasında 78 kaçak göçmen yakalandı.

20.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:01Kamyon kasasında 78 kaçak göçmen yakalandı
'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kamyon kasasında 78 kaçak göçmen yakalandı.

'dan Kırklareli'ne çok sayıda kaçak göçmen getirileceği ihbarını alan güvenlik güçleri çalışma başlattı. ekiplerince yapılan çalışmalarda bir kamyon durduruldu. Kamyon kasasında yapılan kontrollerde Fas, İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu toplam 78 kaçak göçmen yakalanırken, kamyon sürücüsü K.D. gözaltına alındı. Yakalanan 78 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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