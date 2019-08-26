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Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

100 yolunda, kamyon kasasının kapağına oturan küçük kızın tehlikeli yolculuğu, görenleri korkuttu.

26.08.2019 12:12 Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk
BOLU D-100 yolunda, kamyon kasasının kapağına oturan küçük kızın tehlikeli yolculuğu, görenleri korkuttu. Tehlikeli yolculuk, kamyonun arkasındaki otomobildeki kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. D-100 yolunun Ankara yönüne giden 14 ALL 353 plakalı kamyonun kasasının kapağına oturan küçük kız, görenleri korkuttu. Kamyonun arkasındaki otomobilde bulunan kişi, küçük kızın tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde küçük kızın kamyonun kasasının arka kısmındaki kapağa oturduğu yer aldı. Yaklaşık 90 kilometre hızla ilerleyen kamyondaki kızın tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağza getirdi.


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Kaynak: DHA

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