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Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk kameradaBURSA - Bursa'da eşyalarını taşımak isteyen bir grubun kamyon kasasında yaptıkları tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü.

31.07.2019 20:04
Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
BURSA - Bursa'da eşyalarını taşımak isteyen bir grubun kamyon kasasında yaptıkları tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü.
İzmir-Bursa yolu üzerinde 16 K 55015 plakalı kamyon ile eşya taşıyan bir grup insanın tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Kamyon kasasına yerleştirilen eşyaların üzerine oturan 3 kişi, hiçbir tedbir almadan yolculuk yaptı. Görüntülerde, kamyon arkasında 3 ve arka tarafta 1 kişi olmak üzere 4 kişinin güvenliklerinden endişe etmeden trafikte sohbet ettikleri görülüyor.
Düşme tehlikesi olmasına rağmen tehlikeye aldırmayan şahıslar diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuklarına devam etti. O anlar ise trafikte seyir halinde olan diğer insanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İzmir, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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