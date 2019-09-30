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Kamyon kasasındaki rafların arasından 17 bin paket kaçak sigara çıktı

AKSARAY'da, yol kontrolü sırasında, polis ekiplerince durdurulan kamyonda arama yapıldı.

30.09.2019 09:56Kamyon kasasındaki rafların arasından 17 bin paket kaçak sigara çıktı
AKSARAY'da, yol kontrolü sırasında, polis ekiplerince durdurulan kamyonda arama yapıldı. Ekipler, kasada yüklü rafların arasına gizlenen, 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, Aksaray- Adana yolunda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, 47 LC 026 plakalı kamyonu kullanan Mehmet Nezir Demir'i (46) durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, kasada yüklü rafların arasına gizlenen, 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sürücü Mehmet Nezir Demir ile araçtaki kardeşi Nizameddin Demir (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nezir Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Nizameddin Demir ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Mehmet Nezir, Aksaray, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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