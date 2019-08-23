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Kamyon kaza sonrası alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı

Kamyon kaza sonrası alev aldı, sürücü son anda kurtarıldıÇin, (DHA)- Çin'de kamyon, kırmızı ışıkta duran başka bir kamyona arkadan çarptıktan sonra alev aldı.

23.08.2019 19:09
Kamyon kaza sonrası alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı
Kamyon kaza sonrası alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı
Çin, (DHA)- Çin'de kamyon, kırmızı ışıkta duran başka bir kamyona arkadan çarptıktan sonra alev aldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çevredekiler, yanan kamyonun sürücüsünü kollarından çekerek son anda çıkardı.
Kaza, Siçuan eyaletindeki Deyang şehrinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan çarpan diğer kamyon, çarpışma sonrası aniden alev aldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin yanan kamyona koştuğu ve kamyon sürücüsünü kollarından çekerek uzaklaştırdıkları görüldü.
Yerel medya, hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtilirken; polis kazaya dair inceleme başlattı.
Kamyon kaza sonrası alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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