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Kamyon kazasına müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis, 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek devrildi.

28.11.2019 03:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 03:32Kamyon kazasına müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis, 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde, kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralanırken, olay yerinde yol güvenliğini sağlayan trafik polisi Recep Büyük (35) de otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı polis ve kamyon sürücüsü tedaviye alındı.

Kaza, gece saatlerinde yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Balta (54) yönetimindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan Balta, olay yerine gelen ekipler ve çevredekilerin yardımıyla kabinden çıkarıldı. Ağır yaralanan Balta, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balta, buradaki ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Balta'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YOL GÜVENLİĞİNİ ALAN POLİSE OTOMOBİL ÇARPTI

Öte yandan, kaza sonrası yoldaki güvenliği sağlayan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli trafik polisi Recep Büyük'e (35) ise Mehmet M. (43) yönetimindeki 59 ZC 291 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Büyük, meslektaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Mehmet M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ YARALI POLİSİ ZİYARET ETTİ

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Malkara Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan polis memuru Recep Büyük'ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kazalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Tekirdağ, Malkara, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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