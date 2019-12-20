Haberler » Güncel » Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı - Haber

Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, gireceği sapağı kaçırınca geri gitmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobile, arkadan gelen kamyon çarptı.

20.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:03 Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ'nin ilçesinde, gireceği sapağı kaçırınca geri gitmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobile, arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza Gebze D-100 Karayolu'nun Tatlıkuyu Köprüsü altında meydana geldi. Ankara yönüne giden Murat Öztürk (66), yönetimindeki 57 EH 907 plakalı otomobille gireceği sapağı kaçırdı. Öztürk, geri gitmeye çalıştığı sırada otomobiline, arkadan gelen Burak Kahraman yönetimindeki 41 ADH 129 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Murat Öztürk ile yanında oturan Aliye Öztürk (65) ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı.



D-100 Karayolu, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:54   Samsun'da 8 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm 2020'de başlayacak - Haber
15:54   Doğu'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi - Haber
15:54   Malezya Dışişleri Bakanı'ndan Kuala Lumpur Zirvesi'ne yönelik eleştirilere sert tepki - Haber
15:54   "Deprem Farkındalık Paneli" düzenlendi - Haber
15:53   Bakan dönmez vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek. - Haber
14:56   Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Haber
14:38   Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Haber
13:58   "Cezaevinde isyan" ihbarı, tatbikat çıktı - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
20.12.2019 15:55:16