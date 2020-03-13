Kamyon otoyolda devrildi: 3 yaralı
Gaziantep-Adana-Tarsus (TAG) otoyolunda devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı.
13.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:54
Gaziantep-Adana- Tarsus (TAG) otoyolunda devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Adana yönüne gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 06 ET 6571 plakalı kamyon, Düziçi turnikeleri civarında, havanın yağışlı, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile birlikte yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - OSMANİYE
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Adana yönüne gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 06 ET 6571 plakalı kamyon, Düziçi turnikeleri civarında, havanın yağışlı, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile birlikte yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
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