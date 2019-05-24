Kamyon, park halindeki otomobile çarptı

Erzincan
'da kamyonun çarptığı park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Eski otobüs terminali bahçesinde Hasan Koyun'a ait park halindeki 24 DV 497 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu, yolun karşısında park halindeki Ercan Benk'e ait 24 FA 874 plakalı otomobile çarptı.
Kamyon, çarpmanın etkisiyle güçlükle durabildi, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin sahibi Benk, aracını kısa süreliğine yol kenarına park ederek bankaya gittiğini söyledi.
Kamyon sahibi Koyun ise eski otobüs terminali bahçesine aracını park ettiğini anlatarak, "Ben aracımı park ederek ayrıldım. Ne olduğunu ve nasıl olduğunu bilmiyorum, polis ekipleri haber verince geldim." dedi.
Güncel
Kaynak: AA