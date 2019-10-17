Haberler » Güncel » Kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı - ÇANAKKALE

Kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü yaralandı.

17.10.2019 01:36
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü yaralandı.
Seyfi Durulkan yönetimindeki 45 ACH 567 plakalı domates yüklü kamyon, İzmir kara yolunun Nusratlı rampalarında şarampole devrildi.
Sürücü Durulkan, devrilen kamyonun altında sıkıştı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye, Ayvacık ve Küçükkuyu Belediyesi ekipleri, Durulkan'ı iki vinç yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı.
Ağır yaralanan Durulkan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından ulaşıma kapanan Çanakkale-İzmir kara yolu, çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşıma açıldı.
Kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:26 Venezuela'da hükümetin muhaliflerle anlaşmaya varması
02:21 Konya'da sağanak sele neden oldu
02:05 Adıyaman'da eve av tüfeği ile ateş açıldı
01:59 Kamyonun altında kalan sürücü güçlükle çıkarıldı
01:44 Cezayir'de "1518-1918 Osmanlı Devletinin Sahra ve Deniz Politikaları Sempozyumu"
01:36 Kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı - ÇANAKKALE
01:34 Çanakkale'de kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
17.10.2019 02:36:23