Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü Malatya'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
12.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:28
Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü
MALATYA - Malatya 'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mahmut Gürbüz idaresindeki 44 KC 756 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.İhbar üzerine olay yerine polis,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.Mahmut Gürbüz'ün cenazesinin Malatya Adli Tıp Kuruma kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
MALATYA - Malatya 'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mahmut Gürbüz idaresindeki 44 KC 756 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.İhbar üzerine olay yerine polis,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.Mahmut Gürbüz'ün cenazesinin Malatya Adli Tıp Kuruma kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yavuz Selim Mahallesi, Malatya, Yerel
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