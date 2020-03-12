Menü
Haberler ›› Yerel ››Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü - Haberler

Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü Malatya'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

12.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:28
Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü
MALATYA - Malatya 'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mahmut Gürbüz idaresindeki 44 KC 756 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.İhbar üzerine olay yerine polis,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Mahmut Gürbüz'ün cenazesinin Malatya Adli Tıp Kuruma kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler : Yavuz Selim Mahallesi, Malatya, Yerel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Haberler
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Haberler
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı? Haberler
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı