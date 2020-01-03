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Kamyon şoförleri kontak kapatma eylemi yaptı

Bursa'da kamyon şoförleri, zorunlu hale getirilen dijital takograf uygulaması ile kamyonların kent içine girişi nedeniyle yazılan cezaları protesto etmek amacıyla kontak kapattı.

03.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:10
'da kamyon şoförleri, zorunlu hale getirilen dijital takograf uygulaması ile kamyonların kent içine girişi nedeniyle yazılan cezaları protesto etmek amacıyla kontak kapattı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kamyon Tır Garajı'nda toplanan şoförler adına konuşan Ömer Toprak, "Dijital takografla bize süre koymuşlar. Benim 4 saat 15 dakikam yolun ortasında bitti ne yapacağım? Tesisler bizi yatmaya kabul etmiyor, duracak park alanımız, sorunumuzu anlatacak kimsemiz yok." dedi.
Toprak, düzenleme kapsamında önceden hazırlık yapılması gerektiğini belirterek, "E-fatura çıkarılmış, bunu nasıl kullanacağım, bunu bana öğret. Yetiştir beni, altyapıyı oluştur. Bizim kanunlara karşı durma gibi bir düşüncemiz yok. Bizim derdimiz kendimizi geçindirmek, ayakta durmak." ifadelerini kullandı.
Tüm kamyoncuların borcu olduğunu ve sıkıntı çektiğini anlatan Toprak, Bursa'da kent içinde bazı güzergahlara giren kamyonlara kesilen para cezaları nedeniyle de mağduriyet yaşadıklarını, bu konuda çözüm beklediklerini söyledi.
Kontak kapatan kamyoncuların bekleyişi, polisin aldığı güvenlik önlemleriyle sürüyor.
Kamyon şoförleri kontak kapatma eylemi yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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