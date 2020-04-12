Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kamyon şoförlerinin imdadına Başkan Özcan yetişti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz gece itibariyle başlayan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Nazilli sınırlarında kalan ve Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan kamyon garajına yerleştirilen şoförleri yalnız bırakmadı.

12.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:25
Kamyon şoförlerinin imdadına Başkan Özcan yetişti
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz gece itibariyle başlayan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Nazilli sınırlarında kalan ve Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan kamyon garajına yerleştirilen şoförleri yalnız bırakmadı.

Kendisini arayarak mağduriyetlerini dile getiren kamyon şoförlerinin gıda ihtiyaçlarını bizzat karşılayan Başkan Özcan, "Tüm dünya ülkeleriyle aynı anda yaşadığımız bu zorlu süreçte Nazillimizde hiçkimse mağdur olmasın diye canla başla çalışıyoruz. Çalışmak, işine devam etmek zorunda kalan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Onların sağlığını korumak, yaşayabilecekleri olumsuzlukları en aza indirmek için biz buradayız"dedi.

Başkan Özcan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden kamyon şoförleri; "Nazilli'ye dışarıdan geldik ancak sokağa çıkma yasağı olduğu için yolumuza devam edemedik. Burada hiçkimseyi tanımıyoruz. Belediye başkanımızın numarasını bulduk, durumumuzu anlattık. Allah kendisinden razı olsun. Bizlerin gıda ihtiyacını karşıladı. En kısa zamanda ailelerimize kavuşmak için bekliyoruz. İyiyiz, bizleri merak etmesinler" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter? Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter?
Yunanistan’dan Türkiye’ye akılalmaz koronavirüs suçlaması Haberler
Yunanistan'dan Türkiye'ye akılalmaz koronavirüs suçlaması
Haberler ›› Güncel ››Kamyon şoförlerinin imdadına Başkan Özcan yetişti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:23: Sokağa çıkamayan çocuklar balkonlarda eğlendi - Haber 11:22: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Haber 11:22: Jandarma yarasına "merhem" olduğu "Zeytin"e doğum yaptırdı - Haber 11:22: ODTÜ'den pandemiyle mücadeleye yüksek teknolojili robot ve yazılım desteği - Haber 11:21: Muş'ta kar kalınlığının 7-8 metre olduğu bölgede yol açma çalışması başlatıldı - Haber 10:56: Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor - Haber 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler