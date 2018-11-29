Kamyon Şoförü Kasadan Düşerek Yaralandı

Adıyaman'da park halindeki kamyonun şoförü, kasasında çalışma yaptığı sırada yere düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Zom Baba Camisi yakınında park halinde bulunan 27 F 5711 plakalı kamyonun kasasında çalışan sürücüsü Suzi Görücü (48), dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Görücü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Turgut reis Mahallesi,Adıyaman
29 Kasım 2018 Perşembe 13:07