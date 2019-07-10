10.07.2019 13:39
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kamyon şoförünün acı ölümü

Kamyon şoförünün acı ölümü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıktığı kamyon kasasına branda çektiği sırada dengesini kaybeden şoför hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıktığı kamyon kasasına branda çektiği sırada dengesini kaybeden şoför hayatını kaybetti.

Olay, Malkara - Gözsüz yolu mevkisi Toprak Mahsulleri Ofisi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüklediği buğdayı Malkara Toprak Mahsulleri Ofisi'ne boşaltmak üzere kamyonunu park eden Şerif Özdilek (64), kasaya çıkıp, buğdayı branda ile örtmek istedi. O sırada dengesini kaybeden kamyon şoförü Şerif Özdilek, yaklaşık 3 metre yüksekten zemine düştü.

Yoldan geçen bir vatandaşın fark etmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Özdilek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şoför Özdilek'in, geçirdiği kalp krizi sonucu kamyon kasasından düşerek hayatı kaybettiği belirtildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Toprak Mahsulleri Ofisi, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:55   Nişanlısı tarafından darp edilen genç kız düğün gününde öldü
14:47   Bünül: "Kahramanlık destanını unutturmayacağız"
14:40   Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa nefes kesen kurtarma operasyonu
14:38   Çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs gözaltında
14:34   Şanlıurfa'da drone ile yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama
14:33   Çiftçinin imdadına TOMA yetişti
14:25   Kendisini öldüresiye döven kocasını mahkemede savundu