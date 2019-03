Kamyon Şoförüydü İhracatçı Oldu

Kaynak: AA

YUSUF ŞAHBAZ - Konya 'da yaşayan 48 yaşındaki Nebi Bostancı, uzun yıllar kamyon ve otobüs şoförlüğü yaptıktan sonra girdiği makina sektöründe elde ettiği başarısıyla dikkati çekiyor.Çok erken yaşta otobüs firmalarında muavinlik yaparak ekmek parasını kazanmaya başlayan Bostancı, ehliyetini alınca kamyon şoförlüğüne başladı. Ulusal firmalarda otobüs şoförlüğüyle hayatına devam eden Bostancı, ailesine vakit ayıramadığından dolayı başka işler yapmak için girişimlerde bulundu. Makine üretimi yapan bir akrabasının tavsiyesi üzerine hiç bilmediği bu alanda çalışmaya başlayan giren Bostancı, 2 yıl gibi bir sürede bir makineyi tek başına üretmeyi öğrendi.Satın aldığı bir minibüsü atölyeye dönüştürerek evinden çektiği elektrik ve dostlarından aldığı kaynak makinasıyla üretime başlayan Bostancı'ya en büyük destek ise eşinden geldi. İşlerini büyüterek 2007'de 35 metrekare bir dükkan kiralayan Bostancı'nın iş yeri 2 yıl sonra soyuldu. Tekrar sıfır noktasına gelen Bostancı, bu süreçte para biriktirmek için yeniden şoförlüğe başladı. Ayda 300-500 lira biriktiren Bostancı, azmiyle yeniden bir dükkan açmayı başardı.Otogarda gecelediBostancı, işlerini daha da büyütmek için fuarlara katılmaya başladı. İzmir 'de düzenlenen MARBLE-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na 2013'te bir arkadaşının standında katılan Bostancı, maddi gücü olmadığı için cebinde 200 lira ile yola çıktı. Kalacak yeri olmadığı için fuar boyunca İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde geceleyen Bostancı, fuarda kurduğu iş bağlantısıyla yeniden makina üretmeye başladı.Azmiyle başarı sağlayan Bostancı, Konya'da 500 metrekarelik tesisinde mermer kesim makinası üreterek iç piyasanın yanında ABD ve Rusya 'ya ihracat yapıyor."Devlet bize hibe değil borç versin" İhracat yaptığı ülke sayısını artırmak için 25. MARBLE-İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na katılarak ürünlerini sergileyen Nebi Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıfırdan böyle bir noktaya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.Zaman içinde çok sıkıntılar çektiğini belirten Bostancı, bu süreçte en büyük desteği ise ailesinden gördüğünü dile getirdi. Devletten bugüne kadar hibe almadığına değinen Bostancı, "Zaten devlet bana hibe vermesin. Verecekse borç versin. Ben işlerim düzelince ona geri ödeyeyim. İhtiyacı olanlara verilsin hibe." dedi.Ürettiği makineleri dünyanın her noktasına göndermek istediğini vurgulayan Bostancı, "Dünyaya açılmayı istiyoruz. Ar-Ge çalışmasıyla hem ürün gamımızı artırmak hem yerimizi büyütmek ve en önemlisi istihdamı artırmak istiyoruz. Derdimiz Türk ekonomisine katkımız olsun. Hem devlete hem de millete faydamız olsun istiyoruz." diye konuştu.Bostancı, hikayesinin girişimcilere örnek olması gerektiğini ifade ederek "Girişimciler mücadeleyi bırakmasın, kafalarına koydukları işleri yapmaya çalışsınlar, pes etmesinler." dedi."Başkaları da bizimle beraber ekmek yesin"Neffuz Bostancı da eşiyle tırnaklarıyla kazıyarak bu noktaya geldiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:"Kendi çabamızla başardık. Her zaman arkasında duruyorum. Fuarlara beraber geliyoruz. Biz basamak basamak yükseliyoruz. İnşallah daha da yükseliyoruz. Eşimin geldiği noktayla ilgili benim hep umudum vardı. Şu an ise tek derdimiz işçi sayımız artsın başkaları da bizimle beraber ekmek yesin."