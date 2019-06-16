Kamyon sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, kamyonun sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzzettin Mahallesi'nden Turgutlu istikametine gitmekte olan Hasan Demirdal (50) idaresindeki 35 MVL 65 plakalı kamyon, Geren mevkisinde sulama kanalına devrildi.
Kazada, kamyon sürücü Hasan Demirdal ile Yasin Sert (38) yaralandı.
AKS ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.