Kamyon Sürücüsü, Domuz Sürüsüne Çarpmamak İsterken Aracı Devirdi

Kastamonu
'nun Cide
ilçesinden Bartın
'a giden nakliye kamyonunun şoförü, önüne çıkan domuz sürüsüne çarpmamak isterken aracıyla şarampole devrildi. Kazada üç kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cide'den Bartın'a giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 74 BT 122 plakalı nakliye kamyonunun önüne domuz sürüsü çıktı. Domuz sürüsüne çarpmamak için ani harekette bulunan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada kamyonda bulunan Hasan Yedek, Ramazan Acar
ve Erhan Gözütok yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - KASTAMONU
11 Kasım 2018 Pazar 17:54